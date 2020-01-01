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Два тюменских волейболиста могут поехать на Олимпиаду в Токио

Спорт, 17:12 16 января 2020

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Двое воспитанников тюменского волейбола попали в список кандидатов в олимпийскую сборную, сообщает ВК "Тюмень"

Доигровщик Кирилл Урсов пробовался в национальной команде еще в 2018 году. Имеет опыт выступлений в Лиге наций. Либеро Евгений Андреев осенью 2019 г. дебютировал в российской сборной на чемпионате Европы. Оба тюменца сейчас выступают за питерский "Зенит".

Всего в списке 30 человек. Одним из пяти кандидатов-связующих стал Игорь Кобзарь. Он – капитан сборной образца победной Лиги наций-2019. Кобзарь выступает за кемеровский "Кузбасс".

Старожилом российской команды можно назвать Артема Вольвича. Нижневартовский воспитанник давно выступает за "Зенит-Казань". Помимо него, в этой линии – еще семь кандидатов. Сразу троих доигровщиков делегировал новоуренгойский "Факел". Но если Егора Клюку и Дмитрия Волкова можно назвать лидерами сборной, то Денис Богдан в список кандидатов попал впервые. Вновь в расширенном списке сургутянин Антон Семышев и нижневартовец Сергей Савин.

Напомним, на Олимпиаду в Токио отправятся лишь 12 человек.

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# ВК Тюмень , волейбол , олимпиада

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