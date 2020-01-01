Маложирное молоко поможет сохранить молодость, убедились ученые

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Биологическое старение организма медленнее у людей, которые предпочитают маложирное коровье молоко.

К такому выводу пришли исследователи университета Бригама Янга в США, сообщает РИА Новости. В исследовании приняли участие около 6 тыс. человек, которые употребляли либо маложирное молоко (жирностью 1% или обезжиренное), либо молоко повышенной жирности (жирностью 2% или 3,25%). Примерно 13% испытуемых не пили коровье молоко в принципе.

Авторы научной работы изучили взаимосвязь между длиной теломеров (концевых участков хромосом, одних из главных индикатора возраста человека) и жирностью употребляемого в пищу молока, а также частотой его употребления.

За каждый дополнительный процент жирности теломеры укорачивались на 69 основных пар нуклеотидов, что соответствует более чем четырем биологическим годам. В частности, у людей, пивших молоко жирностью 3,25%, теломеры были на 145 основных пар короче, чем у тех, кто предпочитает обезжиренное молоко.

Кроме того, теломеры у людей, вовсе не пивших молоко, также оказались короче, чем у тех, кто употреблял в пищу обезжиренное молоко.