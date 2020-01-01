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Двести пар Тюменской области верят в счастливые свадебные даты

Общество, 08:01 18 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

200 пар планируют вступить в супружество в загсах Тюменской области в даты магических чисел 2020 года.

Женихи и невесты Тюменской области заранее подавали заявление в загсы региона, чтобы магия чисел или же праздничный день помог начать счастливую супружескую жизнь. По данным управления загс Тюменской области, в магию свадебных дат верят не менее 200 пар региона.

Так, в ближайший праздник - Национальный день объятий 21 января 2020 года - засвидетельствуют брак четыре пары.

74 пары желают скрепить союз в День всех влюбленных, 14 февраля 2020 года.

20.02.20 собрала уже 85 пар, желающих пожениться в этот день.

Високосный год определил и оригиналов, решивших получить свидетельство о браке в непостоянную дату: 19 пар распишутся 29 февраля.

Верят в волшебство Дня семьи, любви и верности девять тюменских пар влюбленных, уже подавших заявление на вступление в брак на 8 июля 2020 года.

Примечательно, что в Международный день поцелуев 6 июля желающих жениться пока нет, как и в Международный день объятий 4 декабря.

10.10.2020 – в эту красивую дату планируют вступить в законный брак девять пар. К слову, в календаре праздников 10 октября ежегодно отмечают Всемирный день психического здоровья.

Напомним, в 2019 году в Тюменской области свадьбы сыграли более 10 тысяч молодоженов.

Ирина Ромашкина

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# брак , ЗАГС

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