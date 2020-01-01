Стартовал конкурс талисмана Всероссийской переписи населения-2020

| Фото: www.strana2020.ru/ | Фото: www.strana2020.ru/

Объявлен конкурс на выбор талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года. Победитель конкурса получит 60 тыс. рублей, сообщает Тюменьстат.

"Талисманом может стать любой объект: человек, животное, растение, предмет. Например, талисманом предыдущей переписи был веселый мальчуган в футболке с эмблемой ВПН-2010. Все работы должны быть авторскими, запрещено копировать элементы и типажи уже существующих персонажей. Участники конкурса при создании изображения талисмана могут использовать официальную символику ВПН-2020", — говорится в условиях конкурса.

Работа победителя конкурса будет размещаться на информационных материалах переписи, страницах ВПН-2020 в интернете, на телевидении, а также использоваться при проведении массовых мероприятий, посвященных будущей переписи. Автор победившей работы получит денежный приз.

Прием работ на конкурс продлится до 10 февраля. В нем могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет. Для участия в конкурсе необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ВПН-2020, заполнить специальную форму, в которой нужно указать ссылку на конкурсную работу. Участники конкурса размещают работы на своей странице в Instagram и отмечают их активной ссылкой @strana2020, а также хештегом #талисман_перепись. При этом аккаунт участника конкурса в Instagram должен быть открытым для всех пользователей, а работы выполнены в форматах png или jpeg. Один участник может представить не более трех работ.

Победитель конкурса будет определен в два этапа: общедоступным голосованием на сайте ВПН-2020 и выбором жюри, в которое войдут профессиональные художники и дизайнеры, представители Росстата, ИД "Комсомольская правда", а также организаторы конкурса.

Голосование начнется 11 февраля на сайте ВПН-2020. Отдать свой голос может любой зарегистрированный пользователь, поставив отметку "Нравится" ("лайк") лучшему образу. Число "лайков" равно числу набранных баллов. По итогам голосования будет составлен шорт-лист работ, набравших наибольшее количество баллов.

На втором этапе оцениваются проекты из шорт-листа. Каждый член жюри выставит определенное число баллов самым достойным работам. После подсчета баллов будет определен победитель, создавший лучший талисман Всероссийской переписи населения 2020 года.

Информацию о конкурсе можно уточнить, написав на talisman@strana2020.ru. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.