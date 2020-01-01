Главы Тобольска и Ишима подписали соглашение о сотрудничестве

| Фото: со страницы главы Тобольска Максима Афанасьева в Instagram | Фото: со страницы главы Тобольска Максима Афанасьева в Instagram

Соглашение о сотрудничестве между городами Ишим и Тобольск подписано 16 января. Будем дружить городами.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"У нас есть общее историческое прошлое, есть настоящее и уверен, что оба муниципалитета ждет успешное будущее. Будем сотрудничать в сфере культуры и туризма, спорта, инвестиций и городской среды", - сказал он.

Подписи под соглашениями поставили глава Тобольска Максим Афанасьев и глава Ишима Федор Шишкин.

Как заметили в пресс-службе администрации Ишима, соглашение между городами заключено впервые. У Ишима и Тобольска богатая история, есть чем обменяться, дополнить друг друга. В частности, шшимцы вместе с тоболяками намерены продвигать бренд Петра Ершова, работать над привлечением туристов.

Анжела Лебедева