Чемпионат по географии стартует в России

| Фото: www.rgo.ru/ | Фото: www.rgo.ru/

Всех желающих принять участие в первом в России чемпионате по географии приглашает московский молодежный клуб Русского географического общества "Столица". Это командное онлайн- соревнование для школьников всех возрастов, которые хотят узнать много нового и интересного о мире, в котором мы живем, сообщает молодежный клуб РГО.

В соревнованиях также могут участвовать все желающие старше 18 лет во "Взрослой лиге" чемпионата.

"Мы создали чемпионат в декабре 2018 года, чтобы возродить интерес к географии и привлечь внимание к этой науке. Чемпионат - это интересный способ проверить свои знания о мире, соревнуясь с другими участниками. Мы выбрали самый универсальный и демократичный формат с минимальным количеством правил и ограничений. Если вы хотите узнать что-то новое и интересное, испытать радость открытий и чувство победы, то чемпионат - именно для вас", — рассказали создатели проекта, учителя географии Владимир и Василий Богатырёвы.

В 2019 году в проекте приняли участие почти 800 школьных команд с 5 по 11 классы из 56 регионов России.

Регистрация на чемпионат для школьных команд - здесь, для взрослых участников - здесь.