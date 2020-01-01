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Тоболякам напомнили о соблюдении требований пожарной безопасности

Общество, 17:25 17 января 2020

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Сотрудники МЧС совместно с работниками центра социального обслуживания провели профилактические рейды в Тобольске, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Инспекторы проверили места проживания семей из групп особого внимания, а также многодетных семей. В ходе рейдов сотрудники МЧС напоминают жителям о мерах безопасности. Чаще всего к пожарам приводит неисправная электропроводка, поврежденные розетки, самодельные обогреватели, оставленные без присмотра топящиеся печи, неосторожное обращение с огнем, в частности, при курении.

В домах и квартирах были установлены автономные дымовые пожарные извещатели, благодаря которым жильцы своевременно будут оповещены о возгорании и смогут вовремя принять все меры, чтобы минимизировать последствия пожара.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарная безопасность , Тобольск

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