Тюменская область - в двадцатке Национального туристического рейтинга-2019

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Тюменская область вновь вошла в двадцатку Национального туристического рейтинга-2019 по данным пятого ежегодного исследования Центра информационных коммуникаций "Рейтинг" и журнал "Отдых в России".

Рейтинг формируется по основным критериям для оценки развития туристической отрасли российских регионов, их туристической привлекательности и потенциала, популярности среди отечественных и иностранных туристов, таким как: уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимость туристической отрасли в экономике, популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней, популярность территории у иностранцев, количество запросов в поисковых системах об отдыхе в регионе, количество публикаций и сообщений в СМИ. В исследовании учитываются также мнения и оценки представителей экспертного сообщества.

"Туризм – одно из перспективных направлений для региона. Туристическая отрасль может стать драйвером развития малого и среднего бизнеса. Мы вкладываем большие материальные и человеческие ресурсы в продвижение Тюменской области. Ежегодно растет количество туристов, посещающих регион. Наша жемчужина – Тобольск – сегодня активно развивается не только как промышленный город. Вместе с компанией СИБУР обустраиваем городскую среду, восстанавливаем объекты исторического наследия. Улучшается транспортная инфраструктура, которая позволит усилить развитие Тюмени и Тобольска как промышленных и туристических центров. Правительство Тюменской области проводит работу с инвесторами и по созданию необходимой инфраструктуры для размещения туристов. За последние три года в регионе открылось свыше пятидесяти гостиниц и отелей", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Туристические объекты, культурные и спортивные учреждения Тюменской области пользовались популярностью среди жителей региона и туристов и во время новогодних праздников. В числе самых посещаемых – туристические комплексы "Абалак" и "Ялуторовский острог", а также Тобольский кремль. Всего за зимние каникулы регион посетили 166 тыс. 700 человек, включая туристов, не пользующихся коллективными средствами размещения.

Туристический комплекс "Абалак" находится в 20 км от города Тобольска на высоком берегу Иртыша. Деревянная крепость возведена рядом с Абалакским Свято-Знаменским мужским монастырем и представляет собой реконструкцию сибирского острога времен завоевания Сибири казаками Ермака Тимофеевича. В новогодние праздники для детей и взрослых были организованы зимние развлечения и угощения от сказочных персонажей.

В "Ялуторовском остроге" жители и гости региона посещали "Берендеево царство". Экскурсионная программа включала в себя увлекательное путешествие по сказочному царству, встречу с царем Берендеем, Снегурочкой, веселыми персонажами и, конечно же, Дедом Морозом.

Традиционно местом притяжения туристов стал Тобольский кремль – единственный каменный кремль за Уралом, к созданию которого приложил руку сам Семен Ремезов. На его территории расположилась еще одна резиденция Деда Мороза, которая включала "Воеводскую палату", мастерскую и комнату желаний.

Тюменцы и гости региона побывали на различных экскурсиях. На новогодней театрализованной экскурсионной программе "Рождество по-сибирски" можно было посетить ключевые туристические места Тюмени, покупаться в термальных источниках, познакомиться с музеями Распутина и "Семьи Императора Николая II", насладиться рождественским ужином.

Многие посвятили новогодние праздники оздоровлению в тюменских санаториях, использующих минеральные источники и сапропелевые грязи. Самыми посещаемыми стали "Сибирь", "Тараскуль" и "Светлый". Также популярностью среди гостей пользовались горячие источники на территории баз отдыха "Верхний Бор", "Волна", "Сосновый бор", "Советский", "Тайга-парк", "Аван" и других.

В новогодние праздники в Тюменской области можно было не только культурно провести время, но и насладиться активными видами отдыха. Среди популярных баз отдыха – "Кулига-парк", комплекс "ЛетоЛето".