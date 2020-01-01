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Роспотребнадзор проверяет воду в прорубях для крещенских купаний

Общество, 13:56 17 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Качество воды в местах крещенских купаний проверяет Роспотребнадзор по Тюменской области. Всего в регионе 52 места массовых купаний, сообщает ведомство.

Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии отбирают пробы. Результаты лабораторных исследований должны соответствовать СанПиН "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".

Роспотребнадзор напоминает жителям и гостям Тюменской области о соблюдении мер предосторожности во время крещенских купаний. Для купания можно использовать только официально отведенные водоемы, где будут обеспечивать безопасность граждан сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. Вода из прорубей непригодна для питья и предназначена только для купания.

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# крещенские купания , Роспотребнадзор

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