Роспотребнадзор проверяет воду в прорубях для крещенских купаний

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Качество воды в местах крещенских купаний проверяет Роспотребнадзор по Тюменской области. Всего в регионе 52 места массовых купаний, сообщает ведомство.

Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии отбирают пробы. Результаты лабораторных исследований должны соответствовать СанПиН "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".

Роспотребнадзор напоминает жителям и гостям Тюменской области о соблюдении мер предосторожности во время крещенских купаний. Для купания можно использовать только официально отведенные водоемы, где будут обеспечивать безопасность граждан сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. Вода из прорубей непригодна для питья и предназначена только для купания.