Проект "Можно любить сильнее": тюменцы сняли видеоролик о семейных ценностях

Фото из официальной группы можнолюбитьсильнее.рф. | Фото: можнолюбитьсильнее.рф. Архив Фото из официальной группы можнолюбитьсильнее.рф. | Фото: можнолюбитьсильнее.рф. Архив

Тюменцы сняли видеоролик о семейных ценностях. Он часть проекта "Можно любить сильнее", который реализуется в Тюменской области.

Сюжет в видеоролике разворачивается вокруг двух молодых пар, у которых дома отключили электричество. Можно увидеть две истории: как проводит время семья с двумя детьми и молодые люди, у которых пока нет ребенка. За одну минуту авторы показывают два мира, у каждого из которых свои ориентиры, ценности и увлечения. Видеоролик "Без света" размещен во ВКонтакте, пишет Moi-portal.ru

Информацию о проекте и поддержке семей можно найти на сайте можнолюбитьсильнее.рф.