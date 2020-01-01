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Турнир по дзюдо памяти Фариды Гориновой пройдет в Тюмени

Спорт, 20:24 19 января 2020

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

XI межрегиональный турнир по дзюдо памяти Ф. Ф. Гориновой состоится в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" 23 февраля.

На татами выйдут юноши и девушки 2003-2005 годов рождения в 17 весовых категориях. Заявки на участие принимаются до 18 февраля на электронный адрес: zayavka.judo72@mail.ru.

Организатором турнира выступает спортивная школа "Центр дзюдо", в котором Фарида Горинова работала директором с 2003 по 2009 годы, сообщает "Тюменская область сегодня"

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