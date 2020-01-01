День профилактики провели для школьников Тобольского района

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День профилактики прошел в Хмелевской средней общеобразовательной школе Тобольского района. Участие в нем приняли специалисты комиссии по делам несовершеннолетних, отдела культуры, социальной защиты администрации района, прокуратуры Тобольского района, сотрудники МО МВД "Тобольский" и отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тобольскому муниципальному району, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Государственный инспектор Тобольского района по пожарному надзору Ирина Игнатьева провела занятия с ребятами начальных классов школы по правилам поведения при пожаре, наводнении и других чрезвычайных ситуациях. Беседа с элементами игры, просмотр мультфильма вызвали оживленную реакцию детей. Все школьники получили памятки по пожарной безопасности. Организована также встреча с родителями и законными представителями учащихся школы.

Традиционная акция "День профилактики" с участием ведомств и служб системы профилактики проводится ежемесячно на базе образовательных учреждений района. Ее цель - предупреждение правонарушений и преступлений со стороны несовершеннолетних, оказание им социальной и правовой помощи, пропаганда здорового образа жизни, безопасного поведения на дорогах, основ безопасности жизнедеятельности и правил поведения в чрезвычайных ситуациях, профилактика агрессивности в подростковой среде, формирование активной гражданской позиции и профориентационная работа.