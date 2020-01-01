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Проблемы отцов и детей обсудят в Центре "Дзержинец"

Общество, 11:19 20 января 2020

Центр "Дзержинец/Тюмень" во ВКонтакте | Фото: Центр "Дзержинец/Тюмень" во ВКонтакте

Родителей и молодых людей 13-17 лет, желательно, семьями приглашают в Центр "Дзержинец" (ул. Механическая 31/1) для работы в совместной группе по исследованию причин нарушений детско-родительских отношений, взаимного недопонимания и конфликтов. Первое занятие пройдет 25 января, начало в 10 часов, сообщают организаторы.

Два важнейших условия участия в занятиях:

1. Все, что будет происходить в группе, должно остаться в группе.

2. Подростков приглашают для участия, а не заставляют. Его участие в группе добровольное.

Количество и продолжительность занятий:

- семь занятий по 2-2,5 часа.

"Группа закрытая. Это значит, что она будет работать только тем составом участников, которые придут на первое занятие. Это связано с тем, что для успешной работы необходимо доверие друг другу, так как предполагается получение нового опыта; обмен личными, в том числе, порой болезненными переживаниями (воспоминаниями), откровенность. Чем сплоченнее группа, чем выше уровень доверия участников, тем продуктивнее может быть работа", - рассказали специалисты отдела психологической службы МАУ ДО "ЦВР "Дзержинец" Тюмени.

Запись в группу здесь. Участие бесплатное.

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# подростки , психология , родители

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