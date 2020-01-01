Волейболисты "Тюмени" дважды обыграли уральский "Локомотив"

| Фото: волейбольный клуб "Тюмень" | Фото: волейбольный клуб "Тюмень"

Со счетом 3:1 завершилась встреча волейбольного клуба "Тюмень" и "Локомотив-Изумруд" Екатеринбурга в рамках повторного поединка пятого тура чемпионата мужской российской волейбольной высшей лиги "А" 19 января, пресс-служба тюменской дружины.

Набранные очки: 96-85 (атака 44-47, блок 11-8, подача 11-3, ошибки соперника 30-27).

В первом матче пятого тура чемпионата страны по волейболу среди команд высшей лиги "А" 18 января "Тюмень" одолел "Локомотив-Изумруд" - 3:0. У сибиряков 15 очков набрал Кирилл Фиалковский. Девять из них он заработал на подаче. А в третьей партии сделал 7 эйсов.

"Я к этому готовился весь матч. На самом деле, просто подача полетела. И это хорошо", - сказал Фиалковский.

Тур в Екатеринбурге пройден волейболистами "Тюмени" со стопроцентным результатом.