Владимир Огнев снял фильмы о тренерах по гиревому спорту в Тюменской области

| Фото: скриншот фильма Владимира Огнева | Фото: скриншот фильма Владимира Огнева

Два короткометражных документальных фильма о тренерах по гиревому спорту снял тюменский профессиональный фотограф, фильммейкер Владимир Огнев.

Героями короткометражек стали воспитанники Владимира Огнева Евгений Даричев и Александр Безбородов. В 2002 году Владимир Огнев начал тренировать сборную Ишимского государственного педагогического института им. Петра Ершова. Он хорошо помнит двух молодых людей с кафедры физвоспитания, которые пришли записаться в секцию. Эти двое и пошли по стопам Владимира Огнева, стали тренерами. Именно Евгения Даричева и Александра Безбородова он называет своим главным достижением на спортивном поприще, а не завоеванные медали.

"Решил снять фильмы и таким образом сказать парням свое тренерское "спасибо". Понимаю высокую ценность таких фильмов и фотографий для памяти", — поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" Владимир Огнев.

Съемки фильма про тренера Евгения Даричева начались в апреле 2019 года. Огнев планировал снять короткий двухминутный ролик, но записанное в Заводоуковске интервью ему не понравилось, было решено переписать. В силу различных обстоятельств удалось сделать это только в ноябре. Автор спокойно отнесся к этому "долгострою" — за это время у него изменилась концепция. В итоге появился полноценный фильм продолжительностью 11 минут.

Съемки короткометражек проходили в Тюмени, Заводоуковске и Абатске. "Когда я, набирая материал для фильма, побывал на соревнованиях в областной столице, то спустя долгий перерыв, испытал яркие эмоции, прочувствовал ту атмосферу, которая царит на состязаниях гиревиков. Мне очень понравилось. Однозначно, людей этим видом спорта сейчас занимается больше, чем в то время, когда выступал я", — вспоминает фильммейкер.

Гиревой спорт может дать молодежи закалку, убежден Огнев. "Я люблю гиревой спорт за то, что он дает мощную "терпежку". Тренируясь, важно понимать, что ты делаешь это не просто ради достижений. Лично для меня гиревой спорт стал инструментом воспитания воли. Для меня самая высокая ценность не в спортивных результатах, а в том, что тренеры дают возможность молодежи больше узнавать о себе и жизни, получать базу терпения, которая очень помогает в этой жизни. Однажды мне в голову пришла мысль о том, что ребята, которых тренируют Женя и Саша, по спортивной линии являются моими внуками. Во всяком случае, я оставил в спорте хорошее наследие", — сказал Владимир Огнев.

По словам Владимира Огнева, в будущем зрители увидят его новые фильмы на спортивную тему. Так, он продолжает работать над лентой "Огнев", снимает работу про своего отца — тренера по велосипедному спорту Петра Огнева.

Добавим, Владимир Огнев — профессиональный фотограф и фильммейкер. Гиревым спортом начал заниматься в 2001 году в возрасте 24 лет. В 2005 году стал победителем на чемпионате Тюменской области, в том же году выполнил норматив мастера спорта. Принимал участие в гиревом марафоне, посвященном 60-летию Победы — за два часа поднял пудовую гирю две тысячи 714 раз.

Владимир Огнев дважды выигрывал на Всероссийской спартакиаде журналистов. На первых состязаниях одной рукой поднял снаряд 366 раз. Это в шесть раз больше результата участника, которому присудили второе место. Практически та же ситуация повторилась и на следующей спартакиаде.

Инна Пахомова