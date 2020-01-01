Археологическая экспедиция в Крым набирает рабочих, они могут взять с собой семьи

artezian.su artezian.su

Объявлены вакансии для участия в археологический раскопках в Крыму в 2020 году (Артезианская археологическая экспедиция Московского педагогического государственного университета при поддержке Фонда Президентских грантов), сообщают организаторы.

Срок работ экспедиции: 15 мая — 10 сентября.

Античное многослойное городище Артезиан, одна из царских крепостей Боспора, — единственный памятник в Восточном Крыму, дающий на сегодняшний день яркий материал, свидетельствующий о начале активного военного проникновения Римской империи на территорию Боспорского государства.

Городище "Артезиан" — это крупная крепость со сложной планировкой разновременных жилых кварталов и оборонительных сооружений. Городище было одним из передовых форпостов в системе боспорских укреплений, оберегавших жизненно важные центры Боспорского царства от кочевников, вторгавшихся в Крым со стороны Перекопа. Гарнизон крепости контролировал важнейший узел коммуникаций, который связывал центральные районы страны с Азовским побережьем, прикрывая "царскую" дорогу вдоль северного склона Артезианского урочища – от Азовского моря к Пантикапею и собственно урочище – значительную по площади естественную локально-территориальную зону Боспора. Крепость защищала удобные подходы к дорогам на Пантикапей, Зенонов Херсонес, Порфмий и на переправы через пролив.

Здесь был открыт слой пожара времени римско-боспорской войны 44/45-49 гг. Обилие редчайших артефактов, среди которых десятки фрагментированных терракотовых фигурок, тысячи монет, остатки оружия, украшений, бытовой утвари и различных сакральных предметов, делает этот памятник эталонным для всего Северного Причерноморья. Уникальность артезианских материалов из слоя пожара заключается в их разнообразии и узкой хронологической дате, привязанной к важным событиям не только боспорской, но и средиземноморской истории, существенно повлиявших на военно-политическую ситуацию в Причерноморье.

Рабочим предлагается заработная плата 15 тыс. рублей в месяц и питание, поварам — 1 тыс. рублей рабочий день, водителям с категориями С и D — 20 тыс. в месяц и питание, завхозу с водительскими категориями С и D — 30 тыс. в месяц и питание,

Археологи — зарплата по договоренности в зависимости от опыта и квалификации.

Работники экспедиции могут привезти с собой на бесплатной основе семьи. Условие при этом одно: они будут включены в жизнь лагеря и экспедиции. На вакансии приглашаются и пенсионеры. Справка о состоянии здоровья или медкнижка обязательны.

Выходной один. Условия полевые. Рабочий день по договоренности.

Также в экспедицию набираются волонтеры. Нужно отправить заявку по форме (на сайте экспедиции) на почту экспедиции vinokurovn@list.ru, в которой нужно написать желаемую дату приезда - отъезда, полное ФИО, возраст, телефон и контакт родственников.