  • 20 января 202020.01.2020понедельник
  • USD61,5333
    EUR68,5358
  • В Тюмени -12..-14 С 4 м/с ветер северо-восточный

Тоболяков зовут на "Трудности перевода "The Little Нumpbacked Нorse"

Общество, 11:30 20 января 2020

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

Ежегодный event "Трудности перевода "The Little Нumpbacked Нorse" начнется во Дворце наместника 25 января в 16 часов, сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

Принять участие в мероприятии смогут студенты вузов и школьники. Их познакомят с изданиями известного произведения сибирского сказочника на английском языке. Гости смогут примерить на себя роль переводчика.

Вход свободный. Заявки на участие принимаются по телефону: 8 (3456) 22-37-13.

"Трудности перевода "The Little Нumpbacked Нorse" посвящены 205-й годовщине со дня рождения русского поэта, драматурга Петра Ершова и его бессмертной сказке "Конек-горбунок. Мероприятие адресовано всем любителям иностранных языков.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# обучение , студенты , Тобольский музей-заповедник , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:25 20.01.2020Уватский район отметил 95-летие
12:14 20.01.2020Глава Тобольска представил коллегам нового заместителя
11:52 20.01.2020Проект "Живопись иглой – золотное шитье Сибири" реализуют в Тюменской области
11:41 20.01.2020В ямальской больнице объявили карантин по гриппу