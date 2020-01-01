Тоболяков зовут на "Трудности перевода "The Little Нumpbacked Нorse"

| Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

Ежегодный event "Трудности перевода "The Little Нumpbacked Нorse" начнется во Дворце наместника 25 января в 16 часов, сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

Принять участие в мероприятии смогут студенты вузов и школьники. Их познакомят с изданиями известного произведения сибирского сказочника на английском языке. Гости смогут примерить на себя роль переводчика.

Вход свободный. Заявки на участие принимаются по телефону: 8 (3456) 22-37-13.

"Трудности перевода "The Little Нumpbacked Нorse" посвящены 205-й годовщине со дня рождения русского поэта, драматурга Петра Ершова и его бессмертной сказке "Конек-горбунок. Мероприятие адресовано всем любителям иностранных языков.