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Двести педагогов собрал семинар по профилактической работе в Казанском районе

Общество, 14:26 20 января 2020

администрация Казанского района | Фото: администрация Казанского района

Около 200 классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов, заместителей директоров по воспитательной работе приняли участие в семинаре-тренинге по профилактической работе с несовершеннолетними и их семьями, состоящими на всех видах учета. Мероприятие прошло в Новоселезневской средней школе, сообщает администрация Казанского района.

Педагоги ознакомились с правовыми аспектами работы педагогов школ по вопросам защиты прав детей, воспитывающихся в социально-неблагополучных семьях. Они также узнали о психологических аспектах организации работы с детьми и семьями "группы особого внимания", а также приняли участие в тренинге "Профессиональные умения педагога по сопровождению детей из неблагополучных семей". Работая в группах, педагоги ставили конкретные задачи и выбирали соответствующие им содержание и методы, использовали дифференцированный подход к содержанию педагогического просвещения родителей, а также выбору методов сотрудничества с учетом возможностей и условий жизни конкретных семей.

Участники тренинга получили информационные и дидактические материалы, которые пригодятся им в работе с детьми, нуждающимися в особом внимании педагогов.

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# образование , тренинг

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