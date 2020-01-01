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Дни татарской культуры пройдут в Заболотье

Общество, 09:27 22 января 2020

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Дни татарской культуры пройдут в труднодоступных населенных пунктах Заболотья Тобольского района с 23 января, сообщает администрация муниципалитета.

Творческий коллектив Тобольского районного центра культуры проведет для сельских жителей выездную концертную программу "Бэзгэ килэ байрам" ("Праздник к нам приходит") с яркими танцевальными и песенными номерами, а для маленьких зрителей — детскую игровую программу.

Дни татарской культуры проводятся в Тобольском районе ежегодно для повышения интереса к изучению родного языка, сохранения самодеятельного художественного творчества татарского народа, приобщения детей и юношества к самобытной культуре татар.

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# Дни татарской культуры , татары

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