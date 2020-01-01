Дни татарской культуры пройдут в Заболотье
| Фото: администрация Тобольского района
Дни татарской культуры пройдут в труднодоступных населенных пунктах Заболотья Тобольского района с 23 января, сообщает администрация муниципалитета.
Творческий коллектив Тобольского районного центра культуры проведет для сельских жителей выездную концертную программу "Бэзгэ килэ байрам" ("Праздник к нам приходит") с яркими танцевальными и песенными номерами, а для маленьких зрителей — детскую игровую программу.
Дни татарской культуры проводятся в Тобольском районе ежегодно для повышения интереса к изучению родного языка, сохранения самодеятельного художественного творчества татарского народа, приобщения детей и юношества к самобытной культуре татар.