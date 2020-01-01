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Тюменские рогвардейцы стали призерами чемпионата УФО

Спорт, 14:04 20 января 2020

Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управления Росгвардии по Тюменской области

Тюменские росгвардейцы стали бронзовыми призерами чемпионата Уральского округа по лыжным гонкам и служебному двоеборью, который завершился в Екатеринбурге 19 января.

Как рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" офицер территориального управления Росгвардии лейтенант Людмила Попова, в состав тюменской команды вошли 12 человек под руководством майора Евгения Соколова.

Среди команд территориальных управлений по лыжным гонкам тюменцы заняли третье место, второе завоевала команда управления по Челябинской области, первое – управления по Курганской области.

Войти в тройку лидеров по служебному двоеборью тюменцы не смогли из-за отсутствия в команде представительницы прекрасного пола и заняли четвертое место по результатам турнира.

По итогам чемпионата тюменские росгвардейцы получили бронзовый кубок, медали и дипломы.

Напомним, что в соревнованиях принимали участие более сотни военнослужащих и сотрудников из 11 команд Уральского округа. Соревнования прошли в масс-старте на дистанциях в 5 и 10 км свободным стилем, индивидуальной гонке на 5 и 15 км, спринте, а также в стрельбе из пистолета Макарова. Нововведением чемпионата стал спринт, в котором спортсмены впервые показывали свое мастерство на дистанции 1,3 км.

Ирина Кургузова

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# лыжные гонки , Росгвардия по Тюменской области , служебное двоеборье , соревнования

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