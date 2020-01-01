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Лучших хоккеистов определили в Сладковском районе

Спорт, 18:27 20 января 2020

администрация Сладковского района во ВКонтакте | Фото: администрация Сладковского района во ВКонтакте

Пять команд сельских поселений Сладковского района заявилось на участие в хоккейном турнире, сообщает администрация муниципального образования.

Игры проходили по круговой системе, матч-открытие провели команды "Ветеран" (Сладково) и "Локомотив" (Новоандреевка), где сладковцы одержали уверенную победу.

По результатам встреч первое место занял "Ветеран", второе – у команды "Заря" из Усово, на третьем месте – "Локомотив" из Новоандреевки, четвертыми стали игроки "Юности" (Майка). На пятом месте месте – "Роса" (Александровка).

Лучшими игроками турнира были признаны Сергей Кудрин (Усово) и Серик Раисов (Новоандреевка), лучшим вратарем турнира стал Роман Минх.

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# Сладковский район , хоккей

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