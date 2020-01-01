Творческий конкурс к юбилею Петра Ершова проходит в Ишиме
205-летию Петра Ершова посвятили городской смотр-конкурс творческих работ "Сказка в ладошках" для учащихся образовательных организаций, сообщает Ишимский музейный комплекс.
На конкурс могут быть представлены творческие работы в следующих номинациях:
- "Удивительный мир произведений П. П. Ершова" (изготовление объемных поделок из разных материалов по мотивам произведений П. П. Ершова: сказка "Конек-горбунок", поэма "Сузге", баллада "Сибирский казак", цикл рассказов "Осенние вечера"). Рисунки на конкурс не принимаются.
- "Конек-горбунок и другие" (изготовление костюмов героев произведений П. П. Ершова. (дефиле участников).
- "Карнавал сказочных героев" (изготовление костюма героев русских сказок).
- "Душегрея" (изготовление легкой женской одежды без рукавов и воротника).
Работы принимают до 24 февраля в музее П. П. Ершова.
Награждение состоится 7 марта. Победители конкурса получат специальные дипломы и памятные подарки. лучшие работы могут быть представлены в экспозиции "Сказочная карусель".