Творческий конкурс к юбилею Петра Ершова проходит в Ишиме

| Фото: Ишимский музейный комплекс во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс во ВКонтакте

205-летию Петра Ершова посвятили городской смотр-конкурс творческих работ "Сказка в ладошках" для учащихся образовательных организаций, сообщает Ишимский музейный комплекс.

На конкурс могут быть представлены творческие работы в следующих номинациях:

- "Удивительный мир произведений П. П. Ершова" (изготовление объемных поделок из разных материалов по мотивам произведений П. П. Ершова: сказка "Конек-горбунок", поэма "Сузге", баллада "Сибирский казак", цикл рассказов "Осенние вечера"). Рисунки на конкурс не принимаются.

- "Конек-горбунок и другие" (изготовление костюмов героев произведений П. П. Ершова. (дефиле участников).

- "Карнавал сказочных героев" (изготовление костюма героев русских сказок).

- "Душегрея" (изготовление легкой женской одежды без рукавов и воротника).

Работы принимают до 24 февраля в музее П. П. Ершова.

Награждение состоится 7 марта. Победители конкурса получат специальные дипломы и памятные подарки. лучшие работы могут быть представлены в экспозиции "Сказочная карусель".