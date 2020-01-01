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Отряды Тюменского студенческого десанта подготовили концертную программу о войне

Общество, 08:32 22 января 2020

Тюменский десант во Вконтакте | Фото: Тюменский десант во Вконтакте

Показ концертных программ отрядов "Красная звезда", "Соболь" и "Хаски" пройдет в районах Тюменской области с 26 января по 2 февраля, сообщает Областной студенческий отряд.

За 1,5 часа ребятам необходимо не только напомнить о победе советского народа в Великой Отечественной войне, но и рассказать в интересной форме о движении Российских студенческих отрядов и акции "Снежный десант". Отрядам удалось удивить экспертов поэтическими зарисовками о войне, искрометным юмором, слаженностью командных выступлений, в которые вошли мюзиклы, танцы, песни под гитару, миниатюры в стиле "стэм".

Также отряды представят на суд зрителей выставочные зоны и фотоэкспозиции. Появились новые интересные экспонаты, например, бомберы с символикой отрядов, термокружки, новые отрядные значки.

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# Великая Отечественная война , концерт

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