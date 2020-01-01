Тюменских школьников познакомят с творчеством Исаака Дунаевского

| Фото: Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

В литературно-музыкальную гостиную "Счастье – это быть счастливым" приглашают тюменских школьников с 30 января. Мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения советского композитора и дирижера Исаака Дунаевского, будет проходить в Тюменской областной научной библиотеке, сообщили в пресс-службе учреждения.

Участников литературно-музыкальной гостиной познакомят с песенным творчеством Исаака Дунаевского, с фактами из его жизни. Так, гости узнают, что в годы Великой Отечественной войны Исаак Дунаевский вместе с руководимым им ансамблем песни и пляски железнодорожников объездил всю страну, давая концерты в воинских частях, на фабриках и заводах. На встрече прозвучат фрагменты песен "Школьный вальс", "Песенка о капитане" из к/ф "Дети капитана Гранта" и других.

Организаторы напоминают, что композитор оставил огромное творческое наследие: двенадцать оперетт, три балета, две кантаты, музыку к 88 драматическим спектаклям и 32 кинофильмам. Им было создано свыше 90 различных сочинений для джаз-оркестра и эстрады, симфонических и фортепианных произведений.