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Определены лидеры очередного матча Кубка Тюменской области по волейболу

Спорт, 12:20 21 января 2020

Федерация волейбола Тюменской области во Вконтакте | Фото: Федерация волейбола Тюменской области во Вконтакте

Очередные игры в рамках розыгрыша Кубка федерации волейбола среди любительских команд состоялись в Тюменской области, сообщает региональная федерация волейбола.

В группе "А" "Формула", в составе которой выделялся Евгений Мезенцев, одолела ГРК – 2:0. С таким же счетом "Звезда" взяла верх над "Водоканалом".

Два поединка завершились со счетом 2:1. Коллектив "КогалымНИПИнефть", лидером которого был Андрей Дацкевич, обыграл "Тюменнефтегаз". "Гром" нанес поражение "Темпу".

В группе "Б" "Рубин", у которого до этого не было побед, одолел "Право" - 2:1. У триумфаторов стоит отметить Андрея Заруцкого. С таким же результатом "Росреестр" был сильнее ТННЦ.

"Тобол-Логистик" обыграл ДРСУ – 2:0. "ГСМ-Логистик" в двух сетах разобрался с "Ониксом".

В группе "А" с 18 очками лидирует "Формула". В "Б" на первой строчке располагается "ГСМ-Логистик", у него 16 баллов.

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# волейбол , Кубок Тюменской области

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