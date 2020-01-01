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Кинологи Росгвардии пройдут профильное обучение в Тюмени

Общество, 13:48 21 января 2020

Росгвардия по Тюменской области | Фото: Росгвардия по Тюменской области

Более 70 специалистов-кинологов Росгвардии пройдут профильное обучение в Тюмени. Вместе с питомцами в течение четырех месяцев они будут совершенствовать мастерство в Центре подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии РФ, сообщает Росгвардия по Тюменской области.

Как отметил старший офицер кинологической службы Уральского округа подполковник Евгений Захаров, дважды в год курс профессиональной подготовки и переподготовки кинологов осваивают военнослужащие и сотрудники Росгвардии из разных регионов страны. Слушатели приобретают новые теоретические знания и практические навыки в дрессировке собак и их служебном применении.

Среди слушателей много тех, кому впервые предстоит познакомиться с основами обучения служебных собак необходимым навыкам и умениям. Задача преподавательского состава – осуществить качественную подготовку слушателей и их питомцев, оказать практическую помощь в социализации и адаптации четвероногих бойцов.

"Кинолог должен чувствовать свою собаку, уметь распознавать ее эмоциональное и физическое состояние. Ведь дальнейшие 7-8 лет им предстоит вместе выполнять самые разные служебно-боевые задачи", - отметил начальник группы подготовки и применения кинологических подразделений кинологического отдела Росгвардии полковник Алексей Коршунов.

Период обучения кинологов завершится 31 мая. Итогом успешного прохождения итоговой аттестации и сдачи квалификационных экзаменов станет вручение специалистам-кинологам свидетельств об окончании профессиональной подготовки и переподготовки, а также документы о сертификации служебных собак.

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# кинологи , обучение , Росгвардия

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