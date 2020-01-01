В Тобольском драмтеатре открыли новый ресторан

| Фото: тобольские предприятия СИБУРа | Фото: тобольские предприятия СИБУРа

Два новых заведения общественного питания открылись в Тобольске при поддержке компании СИБУР, сообщает городская администрация.

Свои двери для посетителей распахнули демократичный ресторан "МаДонна" в здании Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова и новая пекарня-кондитерская на ул. Ремезова. Помощь тобольским предпринимателям в реализации этих проектов стала частью системной работы компании по поддержке малого бизнеса, развитию городской среды и созданию комфортных условий для жителей.

"Заведение в театре будет работать в формате демократичного кафе или ресторана. С одной стороны, мы предлагаем посетителям ресторанное оформление и удобную мебель, с другой стороны – широкий ассортимент продукции, включающий завтраки, готовые обеды и кулинарию. Пока мы работаем как театральный буфет во время спектаклей, с середины февраля планируем выйти на полный день", – отметила директор по развитию Олеся Удовиченко.

Новый формат осваивают и в кафе-кондитерской, открытой индивидуальным предпринимателем Владимиром Каширских. Его запуск позволил бизнесмену на 25 % увеличить ассортимент своей продукции.

"Это единственная в Тобольске пекарня у дома с посадочными местами. Покупатели могут не только приобрести горячую выпечку и кондитерские изделия, но и на месте попробовать, в зимний день зайти попить чаю. Ориентируемся и на туристов, так как пекарня расположена в центральной части города", – рассказал Владимир Каширских.

Для реализации обоих проектов предприниматели привлекали микрозаймы в инвестиционном агентстве Тюменской области. Выплатить часть из них помог СИБУР.

"В прошлом году мы пилотно опробовали несколько форм поддержки развития предпринимательства – грантовую программу "PROГород" и помощь проектам, прошедшим экспертизу и привлекшим финансирование инвестиционного агентства. Тобольск и Тюменская область вышли на тренд развития туристического потенциала, а без ниши малого и среднего бизнеса этой цели не достичь. Мы со своей стороны готовы внести вклад в развитие востребованной и у горожан, и у туристов сферы", – отметила начальник отдела по связям с органами государственной власти ООО "СИБУР Тобольск" Елена Бельская.

Она также дополнила, что в 2020 году компания продолжит поддерживать проекты малого и среднего бизнеса, направленные на создание комфортных условий для жизни.