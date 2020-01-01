Мошенник обманул бизнесмена из Тюмени на триста пятьдесят тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

350 тыс. рублей лишился тюменский предприниматель. Решив расширить свой бизнес, мужчина стал жертвой мошенников, сообщает УМВД Тюмени.

Как выяснили полицейские, потерпевший рассчитывал приобрести промышленные стиральные машины и откликнулся на объявление, размещенное на одном из сайтов.

В ходе переписки продавец потребовал перевести ему часть оплаты. Покупатель выполнил условие, но уведомление об отправке товара так и не получил. Спустя время покупатель-бизнесмен вышел на связь с продавцом, который потребовал перевести оставшуюся сумму.

Оплатив остаток, тюменец не дождался оборудования и понял, что стал жертвой мошенников, после чего обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".