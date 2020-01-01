Мошенник обманул бизнесмена из Тюмени на триста пятьдесят тысяч рублей
350 тыс. рублей лишился тюменский предприниматель. Решив расширить свой бизнес, мужчина стал жертвой мошенников, сообщает УМВД Тюмени.
Как выяснили полицейские, потерпевший рассчитывал приобрести промышленные стиральные машины и откликнулся на объявление, размещенное на одном из сайтов.
В ходе переписки продавец потребовал перевести ему часть оплаты. Покупатель выполнил условие, но уведомление об отправке товара так и не получил. Спустя время покупатель-бизнесмен вышел на связь с продавцом, который потребовал перевести оставшуюся сумму.
Оплатив остаток, тюменец не дождался оборудования и понял, что стал жертвой мошенников, после чего обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".