Роспотребнадзор открыл горячую линию по качеству и безопасности молочной продукции

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Всероссийская тематическая горячая линия по вопросам качества и безопасности молочной продукции и срокам годности будет действовать с 21 января по 4 февраля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Жители Тюменской области смогут получить консультации по телефонам управления 8 (3452) 20-27-14, 8 (963) 068-79-21, а также в Консультационном центре на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области 8 (3452) 68-48-94.

Специалисты проведут тематическое консультирование по вопросам реализации молочной продукции, необходимости ее маркировки, требований к качеству и безопасности, срокам годности продукции. По горячей линии можно проконсультироваться также по вопросам оформления претензий в адрес продавца.

Горячая линия управления работает с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 16 часов 45 минут. Перерыв - с 13 до 13 часов 45 минут.

Часы работы горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 до 14 часов 30 минут. Перерыв - с 12 до 12 часов 30 минут.

Для жителей муниципальных районов области будут работать горячие линии в территориальных отделах Управления.

Территориальный отдел в Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах – 8 (3456) 24-68-89;

Территориальный отдел в Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах – 8 (34551) 2-37-28; 8 (34551) 6-03-47.

Территориальный отдел в Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах – 8 (34542) 9-03-41, 9-03-45, 9-03-46 (Заводоуковск); 8 (34535) 2-01-70 (Ялуторовск);

Территориальный отдел в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах – 8 (34546) 2-52-82;

Территориальный отдел в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах – 8 (34553) 4-19-08, 4-20-16.

Часы работы горячих линий в территориальных отделах с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 до 15 часов 45 минут. Перерыв - с 12 до 12 часов 45 минут.