  • 22 января 202022.01.2020среда
  • USD61,8552
    EUR68,6222
  • В Тюмени -4..-6 С 7 м/с ветер южный

Участники Рождественского саммита в Тюмени обсудят тенденции рынка недвижимости

Общество, 10:23 22 января 2020

организаторов | Фото: организаторов

Вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов, генеральный директор группы компаний "Денова" Наталья Девяткова и руководитель Up consAllt Андрей Панасюк станут модераторами Рождественского саммита в Тюмени 29 января. Участие в саммите также примет заместитель губернатора Тюменской области, член президиума правительства Андрей Пантелеев, сообщают организаторы.

Рождественский саммит – одно из значимых событий отрасли, традиционное место встречи профессионалов в начале нового экономического периода. Участники обсудят результаты 2019 года и планы, отметят важные тенденции рынка, встретятся с коллегами и смогут завязать новые деловые контакты.

Состоится пленарная сессия с участием представителей органов власти, а также экспертная панель с лидерами строительной отрасли. В основе деловой программы – подведение итогов рынка, первые результаты реализации национального проекта "Жилье и городская среда", механизмы стимулирования деятельности застройщиков, инвестиционный потенциал региона, главные тренды коммерческой и жилой недвижимости, наиболее перспективные форматы рынка, эффективные механизмы реализации и продвижения проектов.

При регистрации двух и более человек от одной компании действуют специальные условия участия.

Узнать о программе саммита и зарегистрироваться можно здесь.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# недвижимость , Рождественский саммит

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:34 22.01.2020Ялуторовск присоединится к патриотической акции "Блокадный хлеб"
10:23 22.01.2020Участники Рождественского саммита в Тюмени обсудят тенденции рынка недвижимости
09:38 22.01.2020О творчестве Павла Филонова расскажут в музее Словцова
09:27 22.01.2020Дни татарской культуры пройдут в Заболотье