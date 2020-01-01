Участники Рождественского саммита в Тюмени обсудят тенденции рынка недвижимости

| Фото: организаторов | Фото: организаторов

Вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов, генеральный директор группы компаний "Денова" Наталья Девяткова и руководитель Up consAllt Андрей Панасюк станут модераторами Рождественского саммита в Тюмени 29 января. Участие в саммите также примет заместитель губернатора Тюменской области, член президиума правительства Андрей Пантелеев, сообщают организаторы.

Рождественский саммит – одно из значимых событий отрасли, традиционное место встречи профессионалов в начале нового экономического периода. Участники обсудят результаты 2019 года и планы, отметят важные тенденции рынка, встретятся с коллегами и смогут завязать новые деловые контакты.

Состоится пленарная сессия с участием представителей органов власти, а также экспертная панель с лидерами строительной отрасли. В основе деловой программы – подведение итогов рынка, первые результаты реализации национального проекта "Жилье и городская среда", механизмы стимулирования деятельности застройщиков, инвестиционный потенциал региона, главные тренды коммерческой и жилой недвижимости, наиболее перспективные форматы рынка, эффективные механизмы реализации и продвижения проектов.

При регистрации двух и более человек от одной компании действуют специальные условия участия.

Узнать о программе саммита и зарегистрироваться можно здесь.