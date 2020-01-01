Двадцать четыре команды вышли на "Лыжню России" в Викулово
Соревнования по лыжным гонкам "Лыжня России" прошли в Викуловском районе на базе лагеря "Русичи", сообщает администрация муниципалитета.
На старт вышли спортсмены, представляющие организации, предприятия и сельские поселения Викуловского района. В состязаниях приняли участие 24 команды, пятнадцать мужских и девять женских.
| Фото: администрация Викуловского района
В общекомандном зачете среди мужчин и женщин победу праздновали представители Викуловского сельского поселения.