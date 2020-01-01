  • 21 января 202021.01.2020вторник
  • USD61,4654
    EUR68,2082
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер юго-восточный

Двадцать четыре команды вышли на "Лыжню России" в Викулово

Спорт, 18:22 21 января 2020

Соревнования по лыжным гонкам "Лыжня России" прошли в Викуловском районе на базе лагеря "Русичи", сообщает администрация муниципалитета.

На старт вышли спортсмены, представляющие организации, предприятия и сельские поселения Викуловского района. В состязаниях приняли участие 24 команды, пятнадцать мужских и девять женских.

администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

В общекомандном зачете среди мужчин и женщин победу праздновали представители Викуловского сельского поселения.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лыжи , Лыжня России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:22 21.01.2020Двадцать четыре команды вышли на "Лыжню России" в Викулово
16:00 21.01.2020Названы победители второго тура по настольному теннису среди мини-кадетов
14:43 21.01.2020В Тюмени определили победителей чемпионата и первенства Тюмени по аэробике
13:37 21.01.2020Преподаватели опорного вуза участвуют в спартакиаде в Новосибирске