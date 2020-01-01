Студенты ТюмГУ написали лучшие работы об Арктике и Антарктике
Тюменские студенты стали лауреатами Всероссийского конкурса курсовых, дипломных и научных работ, посвященных Арктике и Антарктике, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.
В число более 100 победителей вошли студенты Института наук о Земле Эвелина Ахмаева и Михаил Московченко, а также магистрант X-BIO Фарид Сулкарнаев.
Фарид Сулкарнаев представил научную работу "Трансформация почвенного покрова Пур-Тазовского северного ландшафтного района под влиянием пирогенного фактора" в номинации "Выпускная квалификационная работа". Михаил Московченко в номинации "Курсовая работа" рассмотрел пространственно-временные закономерности в исследовании "Динамика пожаров зоны лесотундры Тюменской области". Эвелина представила поверхностные отложения на арктическом острове Белом как информационный ресурс палеогеографических событий для номинации "Научно-исследовательская работа".
Дипломы и призы победители получат на торжественной церемонии награждения, которая пройдет в Москве 28 января.