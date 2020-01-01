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Студенты ТюмГУ написали лучшие работы об Арктике и Антарктике

Общество, 16:43 21 января 2020

www.rgo.ru | Фото: www.rgo.ru

Тюменские студенты стали лауреатами Всероссийского конкурса курсовых, дипломных и научных работ, посвященных Арктике и Антарктике, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В число более 100 победителей вошли студенты Института наук о Земле Эвелина Ахмаева и Михаил Московченко, а также магистрант X-BIO Фарид Сулкарнаев.

Фарид Сулкарнаев представил научную работу "Трансформация почвенного покрова Пур-Тазовского северного ландшафтного района под влиянием пирогенного фактора" в номинации "Выпускная квалификационная работа". Михаил Московченко в номинации "Курсовая работа" рассмотрел пространственно-временные закономерности в исследовании "Динамика пожаров зоны лесотундры Тюменской области". Эвелина представила поверхностные отложения на арктическом острове Белом как информационный ресурс палеогеографических событий для номинации "Научно-исследовательская работа".

Дипломы и призы победители получат на торжественной церемонии награждения, которая пройдет в Москве 28 января.

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# Антарктика , Арктика , научные работы , студенты , ТюмГУ

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