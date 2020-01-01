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Иностранца осудили за смертельное ДТП в Тюмени

Происшествия, 18:45 21 января 2020

Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

За смертельное ДТП в Тюмени осужден гражданин Таджикистана. 26-летний водитель, сбивший пешехода, проведет в колонии-поселении два года и шесть месяцев, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 5 июня 2019 года водитель грузовой ГАЗели на нерегулируемом перекрестке улиц Льва Толстого и Уральской при повороте налево не уступил дорогу и сбил 73-летнюю женщину. 9 июня она скончалась в больнице.

Водитель пояснил, что в 2017 году был выдворен из России за нарушение правил пребывания. Сменив на родине имя и фамилию, он через Красноярск в апреле 2018 года вновь въехал в Россию, а затем прибыл в Тюмень.

Суд назначил ему два с половиной года лишения свободы и на такой же срок лишил водителя права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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# ДТП , суд

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