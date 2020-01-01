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Заводоуковск начал отсчет времени до 60-летнего юбилея города

Общество, 13:08 22 января 2020

zavodoukovsk.admtyumen.ru

В центре Заводоуковска появился арт-объект, который ведет отсчет времени до юбилея города.

"2020 год – юбилейный для нашего города, - отмечается в официальном сообщении на сайте администрации Заводоуковского городского округа. - Подготовка к празднованию юбилея идет полным ходом".

Рабочий поселок Заводоуковский Новозаимского района был преобразован в город районного подчинения 26 апреля 1960 года Указом президиума Верховного Совета РСФСР. А 12 января 1965 года молодой город стал центром нового Заводоуковского района.

Хотя, как утверждают историки и археологи, первые люди появились на заводоуковской земле более шести тысяч лет назад. Это были древние угры - рыболовы и охотники. Первые русские деревни возникают здесь только в первой половине XVIII века.

Отцами-основателями Заводоуковска принято считать купцов Алексея Власьевского и Максима Походяшина, построивших в 1740 году на реке Ук винокуренные заводы. В 1787 году здесь уже имелось 180 домов, проживало 980 мужчин и 988 женщин. Была образована Заводоуковская волость, к ней приписали семь деревень. Над селом возвышалась церковь, где было уже два священника: Лев Корнилов и Иоанн Семенов. От Уковского завода и началась история Заводоуковска.

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# Заводоуковск , юбилей

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