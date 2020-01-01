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Ишимцев обследуют на онкологию бесплатно

Общество, 09:09 23 января 2020

Областная больница № 4 | Фото: Областная больница № 4

Жителей Ишима приглашают пройти бесплатное медицинское обследование 25 января, сообщает областная больница № 4.

Первая в этом году акция "Доктор с вами" будет посвящена раннему выявлению онкологических заболеваний. С 8 до 14 часов в поликлинике № 1 (ул. Республики, 78) специалисты кабинетов раннего выявления заболеваний будут ждать всех желающих на осмотр и консультацию.

В рамках акции пришедшим проведут осмотр кожных покровов, слизистых оболочек, лимфатических узлов, возьмут необходимые анализы, сделают флюорографию, маммографию и КТ органов дыхания. По результатам осмотра ишимцы получат консультации онколога, маммолога, уролога. По направлению специалистов мужчины смогут пройти УЗИ предстательной железы, женщины УЗИ молочной железы.

Жители города и Ишимского района, прикрепленные к поликлинике № 3, в субботу также смогут пройти диспансеризацию взрослого населения в своей поликлинике. При себе иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

По всем вопросам обращаться в поликлинику № 1, тел. 6-66-66.

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# Ишим , областная больница №4 , обследование

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