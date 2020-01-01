Восемнадцать предприятий Тюменской области признаны лауреатами конкурса лучших товаров года

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

18 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по 77 образцам продукции признаны лауреатами конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области" в 2019 году, сообщает региональный департамент АПК.

Около 200 наград получили за 2019 год продукты пищевой и перерабатывающей промышленности, производимые в Тюменской области, за неизменное качество и вкусовые свойства. Победы были одержаны на конкурсах не только регионального, но и федерального уровней.

В числе победителей: АО "Тюменский хлебокомбинат", ООО "Ишимский мясокомбинат", ООО "Молоко", ЗАО "Птицефабрика Пышминская", ООО "Хлебокомбинат "Абсолют", ООО "Кондитерская фабрика "Квартет", АО "Тобольский городской молочный завод", и другие.

На IX Межрегиональной агропромышленной выставке УФО в Екатеринбурге предприятия и организации регионального АПК получили 44 медали: 23 золотые, 12 серебряных и девять бронзовых. Из них 21 медаль за высокое качество продукции.

На специализированной выставке "Продэкспо-2019. Продукты питания. Сельхозпродукция" медалей различного достоинства удостоились продукция ООО "Ишимский мясокомбинат", ООО "Кондитерская фабрика "Кураж"", ООО "Фабрика печенья".

В конкурсе "Гарантия качества-2019" предприятие ООО "Ишимский мясокомбинат" является победителем и награждено золотой медалью за ребрышки для гриля "Барбекю".

На международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2019 продукция ООО "Фабрика печенья" "Печенье сахарное "Злаквилль"" мультизлаковое с орешками награждена бронзовой медалью, карамель леденцовая "Melli Karamelli" фруктовый микс, карамель леденцовая "Melli Karamelli" со вкусом "Кола" отмечены золотой медалью.

Предприятия подводят итоги по выполнению решений предыдущих дней качества, анализируют мероприятия по предупреждению несоответствия продукции техническим регламентам, претензии потребителей, ставятся задачи по выполнению мероприятий, находящихся на контроле, повышению результативности деятельности персонала предприятия в системе менеджмента качества.

Кроме того, в целях повышения качества выпускаемой продукции предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности продолжается работа по реализации инвестиционных проектов в области переработки.