Тюменцам предлагают поучаствовать в программе по развитию городов

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Стартовал целевой отбор участников в очный акселератор программы "100 городских лидеров". До 17 февраля заявки на участие могут подать все желающие, сообщает Агентство стратегических инициатив.

Кандидаты могут представить проект в одной из пяти категорий. В категории "Исторический город" принимают проекты по активации городских территорий с исторической застройкой, вовлечению заброшенных зданий в городское пространство, развитию культурно-исторического наследия. В категории "Умный город" – проекты по разработке цифровых решений для оптимизации городских процессов и сервисов, а также преодолению цифрового разрыва.

"Дети в городе" – проекты по повышению детского комфорта и безопасности на городских территориях, созданию новых детских сервисов. "Креативные кластеры" - проекты по организации пространств для развития предпринимательства в области творческих индустрий. "Культурно-историческое наследие" - проекты по развитию ремесел, традиций и памятных мест.

Каждая проектная заявка должна решать конкретную городскую проблему и удовлетворять запросы жителей города - это основной критерий отбора. Чем больше горожан будут пользоваться результатами проекта, тем выше его значимость. Также необходимо предусмотреть различные механизмы активного включения горожан в реализацию проекта. Приоритет отдадут проектам, которые не потребуют существенного увеличения бюджетных расходов и предложат альтернативные способы финансирования.

Подать заявку можно по ссылке. Экспертиза и отбор проектов пройдут с 18 по 28 февраля. Для участия в акселерационной программе эксперты выберут 20 сильнейших заявок из 20 городов России. Результаты конкурсного отбора будут опубликованы на платформе 100gorodov.ru и в социальных сетях программы 2 марта.

Проекты, которые станут участниками программы в период с марта по октябрь включительно получат помощь ведущих наставников и экспертов в области урбанистики и городского развития, поддержку в поиске и привлечении недостающих компетенций и ресурсов, возможность наращивания softskills в работе с сообществами, партнерами, в правовом и финансово-экономическом планировании проекта, а также включиться в большую команду единомышленников.

По результатам предварительного отбора проектных заявок в программу акселерации городских инициатив "100 городских лидеров – 2020", который проходил с 11 ноября по 27 декабря 2019 года, наибольшее число голосов собрал проект из Сургута. Проект предусматривает создание многофункциональных опор освещения в экопарке "За Саймой". Команда проекта стала участником программы вне конкурса.