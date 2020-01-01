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Класс казахского языка откроют в Ишиме

Общество, 15:10 23 января 2020

Национальная автономия казахов Тюменской области | Фото: Национальная автономия казахов Тюменской области

Открытие класса казахского языка пройдет в школе № 12 Ишима 21 февраля, в Международный день родного языка, сообщает Национальная автономия казахов Тюменской области.

"Вместе с директором школы № 12 посмотрели учебный класс, обсудили планы работы, определились с преподавателем. С руководителем местной автономии казахов Халилем Омаровым посетили Казахский культурный центр Ишима. Встретился с главой города Федором Шишкиным", - рассказал председатель национальной автономии казахов региона Есенгалий Ибраев.

Главный приоритет работы Национально-культурной автономии казахов Тюменской области – поддержка детей и молодежи – приобщение к национальным традициям, изучение "материнского языка", воспитание культуры межнационального общения.

"Вдохновляет, что наши инициативы всегда находят поддержку органов власти всех уровней. Ишимский проект станет четвертым в Тюменской области по изучению основ казахского языка", - отметил Есенгалий Ибраев.

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# Есенгалий Ибраев , казахи , классы

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