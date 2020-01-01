Тюменских танцоров приглашают на всероссийский хореографический конкурс

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские коллективы приглашают поучаствовать во втором Всероссийском фестивале-конкурсе хореографического мастерства "RED FEST". Он состоится в Новосибирске 15 марта, сообщают организаторы.

Состязания будут проходить в нескольких возрастных категориях: 3-6 лет, 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше, смешанная группа.

Победителей определят в десяти номинациях, восемь из которых - танцевальные. В их числе - "Классический танец", "Эстрадный танец", "Современный танец", "Бальный танец", "Народный танец", "Народный стилизованный танец", "Свободный стиль", "Танцевальное шоу". Коллективы должны будут представить один номер продолжительностью не более четырех минут. Жюри оценит исполнительское мастерство, артистичность, сценическую культуру, художественный образ, художественное оформление номера.

В номинации "Мастера декоративно-прикладного искусства" необходимо представить живописные, графические, скульптурные и другие произведения декоративно-прикладного творчества. В категории "Танец в фотообъективе" - фотографии с описанием, указанием автора и названия работы.

Участниками конкурса могут стать все желающие. Подать заявку и ознакомиться с положением фестиваля-конкурса можно на сайте mosaicfest.ru.