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Отборочные этапы "Живой классики" в регионах стартуют с 1 февраля

Общество, 18:16 22 января 2020

организаторов конкурса "Живая классика" | Фото: организаторов конкурса "Живая классика"

Классные и школьные отборочные этапы конкурса юных чтецов "Живая классика" в регионах страны стартуют с 1 февраля, сообщает Фонд президентских грантов.

В классном этапе ежегодно участвует более 2 млн детей. Школьники получают возможность рассказать о любимой книге и заинтересовать ей одноклассников. Для этого они в свободной форме рассказывают о книге или выбирают и зачитывают отрывок. Уже сейчас на участие в конкурсе заявились более 30 тысяч школ из всех регионов страны.

Далее на школьном этапе конкурса ребята читают наизусть отрывок из любимого прозаического произведения.

Дальнейшие этапы конкурса – районный (февраль-март), региональный (март-апрель), национальный (апрель), международный этап в детском центре "Артек" (май) и суперфинал на Красной площади (июнь).

В 2020 году председатель жюри конкурса – народный артист России, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев.

В 2020 году в 30 регионах на региональном этапе конкурса пройдет прослушивание в Театральный институт им. Б. Щукина. Лучшие чтецы получат возможность приехать в Москву и участвовать сразу во втором туре конкурсного отбора в вуз.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 1 февраля на сайте.

Добавим, Международный конкурс чтецов "Живая классика" – это масштабный проект, направленный на популяризацию чтения среди детей и создание русскоязычного детского интеллектуального сообщества. Ежегодный конкурс проходит уже в девятый раз. В нем участвуют школьники из России и еще 85 стран в возрасте от 10 до 17 лет.

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# конкурс , чтецы

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