О мини-футбольном клубе "Тюмень" снимут сериал

| Фото: Moi-portal.ru | Фото: Moi-portal.ru

Документальный сериал о пути мини-футбольного клуба "Тюмень" в Лигу чемпионов УЕФА снимет команда молодежного информационного портала Moi-portal.ru. Первые серии выйдут в марте 2020 года года, когда сборная начнет подготовку к последнему этапу Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Moi-portal.ru.

Сериал посвящен пути клуба из российской Суперлиги в "Финал четырех" европейского Кубка по мини-футболу, а также расскажет о тренировках и жизни футболистов за пределами поля. Всего выйдет шесть серий. Выход последней планируется после "Финала четырех" в Минске с 23 по 26 апреля.

В 2019 году МФК "Тюмень" впервые стал победителем чемпионата России. Достижение позволило сборной Игоря Путилова попасть в Лигу чемпионов УЕФА. В последней игре тюменцы одержали победу над действующим чемпионом турнира — португальским "Спортингом" со счетом 3:1.