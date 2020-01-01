В вагонном депо Ишима погиб слесарь

| Фото: ural-trans.sledcom.ru | Фото: ural-trans.sledcom.ru

В вагонном ремонтном депо в Ишиме на рабочем месте погиб слесарь. В время сварочных работ на цистерне 19 января произошел хлопок. Возбуждено уголовное дело, сообщает Уральское следственное управление на транспорте.

По данным следствия, работники депо ремонтировали шесть вагонов-цистерн из-под нефтепродуктов. При производстве сварочных работ на цистерне произошел хлопок, в результате которого слесарь упал с цистерны на пол цеха. Он получил несовместимые с жизнью травмы.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили работников предприятия и свидетелей. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе горюче-смазочных материалов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Расследование продолжается.