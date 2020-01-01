Тюменские волейболистки пятый тур чемпионата страны сыграют в Туле

| Фото: Волейбольный клуб "Тюмень" | Фото: Волейбольный клуб "Тюмень"

Волейболистки "Тюмень-ТюмГУ" сыграют четыре матча в Туле в рамках пятого тура чемпионата страны по волейболу среди женских команд высшей лиги "А", сообщает пресс-служба волейбольного клуба "Тюмень".

Игры начнутся 23 января. Подопечным Натальи Васильченко предстоит непростое испытание. Они в турнирной таблице находятся на восьмом месте. У сибирячек – шесть побед.

Ближайшие оппоненты идут выше. С каждым из них сибирячкам предстоит провести по два матча. Местная "Тулица" с 12 победами занимает четвертое место, всерьез настроена бороться за выход в суперлигу.

Неплохие обороты в последних турах набрал и курский "ЮЗГУ-Атом". Эта команда с семью победами располагается на строчку выше тюменок.

Тур в Туле продлится до 26 января.