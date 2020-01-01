В здании Ярковской районной администрации потушили условный пожар

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожарно-тактическое занятие по тушению условного пожара прошло в здании Ярковской районной администрации, сообщает МЧС России по Тюменской области.

В учениях приняли участие сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы района совместно с личным составом 146-й пожарно-спасательной части. По легенде учений, в результате возгорания в помещении архива на первом этаже администрации возник пожар.

На место происшествия прибыли два отделения 146 ПСЧ, которые отправились на поиски пострадавших. 80 работников администрации были эвакуировали. После разведки условного пожара, все силы и средства были направлены на ликвидацию происшествия.

Также было проверено наружное противопожарное водоснабжение объекта. Отдельное внимание было уделено первичным средствам пожаротушения, эвакуационным путям и выходам. В завершении мероприятия начальник отделения надзорной деятельности Вячеслав Гусев провел противопожарный инструктаж и напомнил об основных требованиях пожарной безопасности.