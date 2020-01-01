В Тюмени выдают порубочные билеты на снос опасных деревьев

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Выдачей порубочных билетов на снос опасных деревьев и разрешение на текущий ремонт зеленых насаждений на территориях хозяйствующих субъектов, многоквартирных домов, различных учреждений и организаций занимается департамент городского хозяйства, сообщает администрация Тюмени.

Планирование и производство работ по текущему ремонту зеленых насаждений произрастающих на территориях общего пользования, осуществляет "ЛесПаркХоз".

В Тюмени проходит сезонная обрезка деревьев. Для поддержания формы кроны применяется формовочная обрезка. В 2019 году ее провели на 778 деревьях.

Формовочная и омолаживающая обрезка производятся с 15 октября по 31 марта и зависит от погодных условий. Если низкие температуры воздуха сохраняются в апреле, обрезку можно продолжать. Санитарная обрезка производится весь календарный год.

На дворовых территориях работы планируются на основании заявлений жителей, поступающих в управляющие компании и ТСЖ. Решение должно приниматься на общем собрании собственников жилых помещений, так как придомовая территория – это их общее имущество.

В 2019 году в за нарушения требований к содержанию зеленых насаждений был составлен 1 тыс. 991 протокол, сумма наложенных штрафов составила более двух миллионов рублей.

Об опасный и аварийных деревьях тюменцы могут сообщать в Единый центр оперативного реагирования города Тюмени по телефонам: 45-15-20 или 051 и сообщить информацию диспетчеру.