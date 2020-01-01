В Тюмени обозначили первостепенные задачи по предупреждению и ликвидации ЧС

Пресс - служба МЧС России по Тюменской области Пресс - служба МЧС России по Тюменской области

Обеспечение комфортного и безопасного проживания людей на территории Тюменской области – приоритетная задача, которую решают органы исполнительной власти и подразделения федеральных ведомств. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин на итоговом заседании коллегии областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 23 января.

Участники сбора обсудили итоги работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2019 году и обозначили первостепенные задачи на 2020 год.

Тюменская область входит в число регионов с высоким инвестиционным потенциалом – открытие новых производств увеличивает техногенную нагрузку. Кроме того, регион - в тройке лидеров по росту численности населения. Все эти факторы, как подчеркнул заместитель главы области, учитываются при разработке и реализации "Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

"Система РСЧС как раз направлена на создание благоприятных условий для проживания людей. В 2019 году в Тюменской области был создан департамент гражданской защиты и пожарной безопасности. В этом году мы должны сформировать региональную противопожарную службу, в которой будут работать около 1 тысячи 700 человек, обеспечить ее материально-техническое оснащение. Предстоит колоссальная работа, проводить которую мы будем совместно с главным управлением МЧС России по Тюменской области и федеральным министерством. Коммуникации уже выстроены, они приносят положительный результат", - отметил Вячеслав Вахрин.

Особое внимание в 2020 году уделят модернизации систем оповещения населения: предполагается использование современных методов и технологий для информирования людей об опасности. Работа по созданию и реконструкции гидротехнических сооружений также будет продолжена.

"Межведомственную работу по предотвращению угроз, которые несет паводок, нужно усилить. На муниципальном уровне обратить внимание на развитие и взаимодействию диспетчерских служб. Предстоит напряженная, вдумчивая работа каждого звена, каждого элемента", - уверен он.

Как доложил врио начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области полковник внутренней службы Артур Хачатрян, частые природные катаклизмы стали объективной реальностью. В целом по стране наблюдается рост и количество аварий, увеличивается техногенная нагрузка на природные экосистемы, периодически возникают вспышки опасных инфекционных заболеваний.

"В 2019 году силы ГУ МЧС Тюменской области реагировали на вызовы 7 тысяч 364 раза, в том числе 4 тысячи 500 – пожары, около 3 тысяч выездов на ДТП. Спасли 421 человека. Дальнейшая скоординированная работа позволит достойно выполнять необходимые мероприятия по защите жизни и здоровья граждан при возникновении ЧС, оказать помощь каждому жителю области, попавшему в беду, и минимизировать гибель людей и материальный ущерб", - подчеркнул руководитель регионального МЧС.

По завершению итогового заседания сотрудники МЧС, а также представители органов исполнительной власти региона были награждены ведомственными медалями и грамотами.

Для наиболее эффективной работы РСЧС ГУ МЧС по Тюменской области за счет регионального бюджета были приобретены и вручены 13 автомобилей Renault Datsun. "Работа у нас общая – граждане должны быть защищены, необходимо сделать все, что от нас зависит. Мы и дальше будем укреплять материально-техническое положение всех сил и структур, задействованных в решении важного вопроса – обеспечения безопасности населения", - подытожил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, вручая ключи от автомобилей.

В заседании приняли участие главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, заместитель прокурора Тюменской области Александр Шорин, начальник главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, руководители областных департаментов, председатели КЧС муниципальных образований Тюменской области и представители организаций.

Екатерина Исаева