Национальные объединения региона договорились о сотрудничестве с Тюменским институтом культуры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соглашение о сотрудничестве между Координационным советом национальных объединений Тюменской области и Тюменским государственным институтом культуры подписано на расширенном заседании общественной организации 23 января.

Стороны намерены усилить работу по привлечению молодежи к реализации региональных этнокультурных проектов.

Как прокомментировал председатель региональной общественной организации "Координационный совет национальных объединений Тюменской области" Евгений Воробьев, главная цель документа – это взаимодействие по реализации национального проекта "Культура", государственной политики в отношении национальностей, народностей и российского казачества.

Договор, по его словам, практически закрепляет ту работу, которая ведется в регионе уже на протяжении многих лет.

Тюменский институт культуры, по оценке председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Владислава Чернова, является одним из опорных центров государственной национальной политики в регионе, потому вуз оказывает полномасштабную поддержку всем национальностям, которые проживают в Тюменской области.

"Мы всегда чувствовали эту поддержку и никогда не слышали отказа по всем нашим предложениям и инициативам, - подчеркнул он. – Мы всегда работали, используя все существующие возможности вуза, привлекая студентов всех курсов и педагогов. Все интернациональные мероприятия всегда проводятся при большой поддержки института культуры".

Исполняющий обязанности ректора Тюменского института культуры Игорь Омельченко заверил представителей всех национальных объединений региона в том, что эта работа будет продолжена.

Борис Олейник