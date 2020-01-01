"Тюменский легион" прервал серию из четырнадцати поражений

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"Тюменский легион" одолел "Снежных барсов" со счетом 3:1 в Нур-Султане в рамках чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба. Таким образом, подопечные Владимира Гусева прервали серию из четырнадцати поражений.

Ворота гостей защищал Алексей Щетилин. Вернулся в строй нападающий Александр Головин. В первом периоде тюменцы нанесли шесть бросков в створ ворот соперников. Игроки обеих команд ни разу не удалялись. А в начале следующего отрезка форвард "Легиона" Артём Васюков открыл счет. В этом эпизоде тюменцы навязали борьбу в чужой зоне и добились своего. Во втором периоде "Барсы" нанесли по воротам Щетилина 25 бросков.

Заключительная треть матча получилась самой результативной. На 44-й минуте Никита Брютов вовремя выкатился на пятачок хозяев и, получив пас от Головина, упрочил лидерство приезжей дружины. Пробить оборону "Легиона" казахстанским хоккеистам удалось только под занавес отрезка – отличился Диас Атаханов. В концовке "Барсы" пошли ва-банк, сняли голкипера, и Максим Богданов поразил осиротевшие ворота соперников.

24 января команды проведут повторный матч.