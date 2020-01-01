Жители Тюменской области смогут пользоваться порталом госуслуг при отрицательном балансе

| Фото: www.gks.ru | Фото: www.gks.ru

Жители Тюменской области, как и других регионов России, смогут пользоваться порталом gosuslugi.ru и сайтами органов государственной власти даже при нулевом и отрицательном балансе с 1 марта 2020 года. При заходе на эти ресурсы интернет-трафик не будет тарифицироваться, сообщает управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО–Югре и ЯНАО.

Глава Росстата Павел Малков отметил, что такое решение упростит проведение цифровой переписи населения и позволит большему числу жителей страны заполнить переписной лист онлайн. Во время проведения переписи все жители Тюменской области, имеющие стандартную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), смогут самостоятельно пройти интернет-перепись на портале gosuslugi.ru, выбрав услугу "Пройти перепись населения".

Благодаря внедрению цифровых технологий процесс переписи станет более удобным и комфортным: не нужно тратить время на общение с переписчиком, можно заполнить электронный переписной лист в любое время.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября под девизом "Создаем будущее!". Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг. При традиционном обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.