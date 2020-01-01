Тромболитическую терапию эффективно применяют ишимские врачи

| Фото: областная больница № 4 (г. Ишим) | Фото: областная больница № 4 (г. Ишим)

Почти в два раза чаще стали применять тромболитическую терапию при лечении инсультов врачи первичного сосудистого отделения областной больницы № 4 города Ишима. Количество процедур тромболизиса в 2019 году увеличилось по сравнению с 2018 на 46 %, об этом сообщает пресс-служба больницы.

21 января из отделения выписали 84-летнюю пациентку. Жительницу Сладковского района доставили в Ишимскую больницу в тяжелом состоянии в начале января. У нее отсутствовала речь, был парез правой стороны тела. После компьютерной томографии стало ясно, что у нее ишемический инсульт. В таких случаях пациентам по стандартам показана тромболитическая терапия, однако в ситуациях с людьми пожилого возраста необходим индивидуальный подход. Врач-невролог Шамхан Самадов после исследований учел все возможные риски и провел тромболизис. Уже на следующий день к пациентке вернулась нормальная речь и частично восстановилась двигательная активность, а через две недели женщина смогла самостоятельно сидеть.

По словам врача, такой счастливый итог после инсульта стал возможным благодаря тому, что не было упущено так называемое терапевтическое окно. "Часто люди не обращают внимания на тревожные симптомы, пытаются отлежаться, не вызывают скорую помощь. Тем самым пациенты теряют время, которое в случае инсульта – золотое", - пояснил Шамхан Самадов.

Избежать тяжелых последствий инсульта возможно, если квалифицированная помощь оказана в первые четыре с половиной часа. В случае с 84-летней жительницей Сладковского района в ее пользу сыграли, кроме профессионального решения врача, мгновенная реакция родственников и быстрый приезд скорой помощи. При выписке из отделения женщина уже самостоятельно передвигалась с опорой.